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中職／鄭凱文達陣1000局史上第16人 前15人還有2人現役

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟先發投手鄭凱文。本報資料照片
中信兄弟先發投手鄭凱文。本報資料照片

中信兄弟隊34歲投手鄭凱文今天達成中職生涯1000局里程碑，成為史上第16人、本土第13人，生涯經歷千局刻畫的投手還有3人現役打拚，除了鄭凱文外，還有潘威倫、王溢正。

兄弟近期9連不敗，今天在洲際棒球場出戰味全龍隊，由鄭凱文先發，與龍隊林子昱同場交鋒。

鄭凱文賽前累積998局出賽，今天前兩局各被敲1安打、未失分，也在此時達陣個人生涯重大里程碑，靠著後援259.1局、先發740.2局走到1000局這一步。

鄭凱文成為中職史上第16位達到1000局投球的投手，本土選手則是第13人，榜單上僅有的3位洋投是勇壯、風神、羅力。

鄭凱文的職棒生涯從日職阪神虎隊展開，在一軍出賽75局、二軍278局，25歲才展開中職生涯，今天以34歲329天完成在中職一軍的1000局投球。

中職史上最年輕1000局投球紀錄為勇壯的27歲41天，本土紀錄則是潘威倫的27歲107天。

鄭凱文 中職 中信兄弟

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