棒球／LLB亞太區少棒開打 桃園龜山擊敗菲律賓拿首勝

LLB亞太區少棒賽今天在韓國開打，台灣由桃園龜山少棒代表參賽，先發投手劉祐安投2.2局無失分，率隊以9比1擊敗菲律賓隊、拿下首勝，明天將與中國隊交手。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒賽此次由桃園市龜山國小棒球隊取得代表權，比賽今天在韓國開打，台灣與菲律賓、關島、中國預賽分在A組，B組有紐西蘭、韓國、印尼和卡達。

預賽採分組單循環賽制，分組前2名球隊晉級4強，冠軍預計26日出爐；此次LLB賽制有新變革，因應每名球員都必須上場的規則，所有報名的球員都排入先發打序中，桃園龜山先發排出14棒。

桃園龜山派出劉祐安擔任先發投手、打9棒，他展現壓制力開賽連抓8個出局數，投2.2局飆出6次三振、沒被敲出安打、無失分，桃園龜山3局下2人出局後讓投手群輪流登板適應場地，僅讓菲律賓隊在5局下攻下1分。

桃園龜山1局上吳昀熹率先敲出二壘打，接著短打推進，再靠著范宸竣安打送回第1分，3局上抓準對方投手群控球有狀況，靠著接連安打、四壞、觸身球保送，單局攻下6分、奠定勝基，6局上再利用適時安打多拿2分、順利拿下比賽勝利。

桃園龜山拿下首場比賽勝利，明天將於台灣時間中午12時與中國隊交手，預賽最後一戰於22日與關島隊交手。（編輯：龍柏安）1120610