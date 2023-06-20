日職／王柏融隔40天返二軍繳白卷 吳念庭4支2打擊率繼續升

旅日好手王柏融相隔40天再度於二軍出賽。今天火腿二軍對決西武獅隊，王柏融3打數0安打，效力西武獅的吳念庭4打數2安打，選到1次保送。

吳念庭今擔任第4棒指定打擊，持續維持火燙手感，2局下敲出右外野安打，開啟攻勢，西武單局進帳2分。3局下吳念庭再擊出一支安打，還盜上二壘，可惜後續攻勢沒有串聯。

吳念庭5局下擊出滾地球出局，7局下保送上壘，一路領先的西武卻在9局上被火腿野村佑希轟出追平兩分砲，吳念庭9局下敲出飛球出局，成為該局第3個出局數，雙方進到延長賽。

火腿沒能把握10局上得點圈機會，西武十局下靠著牧野翔矢保送和愛斗的安打，無人出局攻占一、三壘，儘管下一棒山村崇嘉三壘飛球出局，但山野邊翔上場打擊時，火腿投手卻出現再見暴投，讓西武獅以3：2險勝。

王柏融今天擔任先發第9棒指定打擊，3局上站著不動遭到三振，後2次打席都敲出飛球出局，10局上被代打換下，賽後打擊率下降到2成09。吳念庭則是4打數2安打，打擊率上升到3成79。