中職／桃猿622、625辣年糕趴 李多慧2天都有個人秀

樂天桃猿隊「辣年糕趴」將在端午連假6月22日及6月25日登場，台韓合作，周日賽事由JINS冠名，LOTTE GIRLS、韓華鷹女孩為主題趴來台，將與樂天女孩組團PK舞鬥，韓籍成員李多慧兩天都有個人秀。

樂天女孩在22日由副隊長菲菲領軍，以及卉妮、陳伊、穎樂、宋宋及慧慧，接受來自LOTTE GIRLS的中場舞鬥，將大戰LOTTEL GIRLS李丹妃 (DANBI LEE）、趙娟週 (YEONJU JO）、朴淡備 (DAMBI PARK）以及李晧禎 (HOJEONG LEE）。

6月25日第二天主題趴由副隊長曲曲領軍卉妮、陳伊、小紫、語芯以及筠熹，迎接韓華鷹女孩金娟婷 (YEONJEONG KIM）、李美來 (MIRAE LEE）、禹洙漢 (SUHAN WOO）、朴宰令 (JAERYEONG PARK）的挑戰。