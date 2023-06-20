中華職棒明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場登場，門票於今天中午12點啟售，單日限量62席的白金特區一開賣即完售，全台最大髮香區的內野熱區同樣接近售罄。

今年明星賽共分4種票價，每日限量62張的「白金特區」2680元，內野下層D、E區第8排的球迷，將可獲得球員及女孩個人親簽拍立得各1張，拍立得採隨機贈送，限當日領取，開賣即完售。

號稱「全台最大髮香區」的內野熱區1180元同樣熱銷，其中下層C、D、Ｅ、Ｆ區14-26排為「站立應援區」，兩天內野熱區也在10分鐘後完售，剩未結帳零星票券釋出；目前780元的內野非熱區與400元的外野票持續熱賣中。

去年明星賽大獲好評的50位啦啦隊女孩陣容，今年再度出動，聯手組成「台灣最大髮香區」，兩天各有50位女孩在熱區應援，除了應援舞台區，女孩們也會在內野下層C、Ｆ區14排走道熱區進行應援。