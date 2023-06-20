中職／悍將7月1日主題日抽機票 還有國際女團報到

富邦悍將隊上半季最後一檔主題日「來七淘」，將在7月1日登場，當天進場闖關成功即可獲得抽獎資格，最大獎為「星宇航空桃園關島雙人商務艙來回機票」，還將邀請到AKB48 Team TP帶來賽前表演，同時擔任開球嘉賓。

「來七淘」主題日邀請近期剛舉辦完公演並推出第七張單曲《11月的腳鍊》的AKB48 Team TP，來到新莊棒球場於賽前舞台將帶來精彩演出，同時由成員蔡亞恩、李佳俐、林易沄為比賽開球，開賽後1到3局也將換上球衣與Fubon Angels一起應援，讓球迷感受AKB48 Team TP和Fubon Angels合體的無敵魅力。

此外，悍將球團與雄獅旅遊合作，只要賽前參加場外完成闖關「指定行程」、「飛航模式」、「安全落地」等任務，就能獲得抽獎資格，將在賽前抽出星宇航空桃園關島雙人來回機票，最大獎為「商務艙機票一組兩張，雙人來回5日（總價值16萬）」，另有二獎「經濟艙機票一組兩張，雙人來回5日 （總價值6萬）」。

除了可以抽機票外，當日內野球迷進場，只要年滿18歲將可憑有價票券獲得safari club「葡萄覓蘋果」、「梅好戀檸夢」微醺飲品一份，數量有限，發完為止。場外還有老墨餐車、燈塔餐車、儒私廚、方人也、Sweet椰、蔬癮飯捲、享響餐車等各國料理餐車美食。