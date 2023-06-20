中職／2把鋼刷「助攻」曹祐齊奪勝? 曹竣崵準備秘密武器奏效

兩支加起來不到120元的鋼刷，上周「助攻」味全龍隊20歲右投曹祐齊奪下生涯第2勝？

龍隊洋投只剩鋼龍獨撐場面，本土投手扛起先發重任，曹祐齊15日在桃園球場陰雨中登板，用68球完成5局退場，被揮出4支安打、無失分奪勝，本季戰績2勝1敗，龍隊終場8：1獲勝。

曹祐齊表現穩定，雙親曹竣崵、傅姿伶囑咐他提前準備的鋼刷也在雨中發揮效用，即時處理釘鞋上沾到的砂土，有效避免受傷風險；曹竣崵以自己過去在兄弟象、義大犀牛隊擔任投手教練的經驗，確認鋼刷在雨中的功能，他說：「就是先買下來，以備不時之需，一支才59元，不管什麼天氣，都要曹祐齊帶在身上。」

曹竣崵、傅姿伶夫妻購買的兩支鋼刷，成為曹祐齊勝下本季第2勝的助力。圖／曹竣崵提供

中職比賽會在投手丘後方準備一塊軟墊，上面都是塑膠釘，方便投手踢掉砂土，當然不能直接放刷子，否則會有危險性，避免不小心被踢到。

曹竣崵表示，為了保護球員，這種塑膠釘較軟，但碰到下雨天，黏在釘鞋的土往往清不掉，變成有如一般的平底鞋，可能造成自由腳打滑、沒有抓地力，影響投球表現，甚至還看到有球團用筷子處理砂土的情況。

15日味全龍、樂天桃猿隊之戰，猿隊洋投威達爾用筷子清掉釘鞋上的泥土。 圖／截自電視轉播畫面

他說：「以前在兄弟、犀牛隊時，都會請練習生把鋼刷帶到球場，就算晴天也要帶，就怕天氣突然生變。」

曹祐齊和壞天氣好像特別有緣，曹竣崵一直記得，他從去年5月18日一軍初登板到現在，只要接獲先發通知就下雨，才會特別叮嚀兒子處理好小事。

曹竣崵不諱言，自己的個性「很龜毛」，在兄弟、犀牛都用過這種鋼刷協助投手，「硬碰硬」才能刷掉砂土，對投球真的有幫助，畢竟球員就怕天氣不好、打打停停，希望對曹祐齊有用。

他笑說：「爸爸不能帶給你什麼，只能買兩把刷子給你，希望你派上用場。」

曹祐齊生涯兩年合計出賽6場，都是先發投手身分，戰績2勝1敗、防禦率3.65；曹竣崵認為，曹祐齊的經驗、身體強度都要再進步，接下來好好努力，用時間證明一切。