中職／明星賽亮牌 鋒總vs.餅總

中華職棒明星賽兩隊陣容亮牌，「小可愛」江坤宇不僅成為新科人氣王，生涯11轟的他也吊車尾上榜全壘打大賽，懷著緊張又期待的心情，許願當天有大順風和彈球幫忙。

今年明星賽延續國家隊、明星隊對抗形式，中華隊以年底亞冠賽為雛形，由總教練陳金鋒點兵；明星隊教頭往年由前一年冠軍隊出任，由於彭政閔掌中信兄弟隊兵符不久，因此婉拒，由聯盟推派統一獅隊林岳平出任。

林岳平、陳金鋒過去是國家隊常客，如今要以教頭身分首度鬥智，餅總直呼有趣，想起一件往事，「他回來台灣的第一支全壘打，就是打我，有情有義。」陳金鋒的中職第一轟出現在2006年3月22日澄清湖棒球場，從林岳平手中敲出三分砲。

亞冠賽限定1999年後出生或進職棒未滿3年參加，此次挑選的中華隊26人名單為明星賽限定，全權交由陳金鋒選人，但年底的正式賽事就須經由選訓會議產生。

林岳平3月才剛帶兵打完世界棒球經典賽，給予年輕版的中華隊建議，他說：這些選手都是未來中華隊要角，希望藉由這次明星賽挑戰前輩，把自己化身超人。

江坤宇在球迷票選和專業投票都拿到滿分，成為今年人氣王，同時也將挑戰全壘打大賽，身為「短槍」的他難免緊張，被問到看好誰的贏面大，他回應：「除了我，大家實力都很接近。」