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中職／獅隊20日派洋投羅昂搶勝 桃猿黃子鵬應戰

中央社／ 台北19日電
獅隊投手羅昂。（統一獅隊提供）
獅隊投手羅昂。（統一獅隊提供）

中職統一獅隊上半季封王M5，明天將與樂天桃猿隊交手，獅隊派出防禦率王羅昂先發，桃猿隊由本土投手黃子鵬迎戰；近期9連不敗的中信兄弟，明天主場迎戰味全龍隊。

中華職棒統一獅隊力拚上半季冠軍，昨天延長賽擊敗味全龍隊、拿下近期4連勝，將上半季封王魔術數字降至5（M5），明天將在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊。

獅隊明天比賽派出陣中最穩定的洋投羅昂先發，羅昂近2場出賽都投出7局優質先發，本季與樂天桃猿隊交手對戰數據不差，總計2場先發，投15局失掉4分（3分責失分），沒有勝績、吞下1敗，對戰防禦率1.80。

羅昂目前為止本季一軍11場先發出賽，戰績4勝4敗，防禦率1.90，暫居聯盟防禦率王，明天先發出賽，力拚幫助球隊延續連勝、再壓低封王魔術數字。

桃猿隊17日比賽與中信兄弟延長賽握手言和，明天派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬前一場先發出賽11日對兄弟隊，投6局失掉5分責失分吞敗，本季與獅隊對戰數據不算理想，總計2場出賽戰績1勝1敗，對戰防禦率5.06。

中信兄弟昨天擊敗富邦悍將後，戰績超越味全龍隊、躍居第2名，落後獅隊4.5場勝差，明天將在主場洲際棒球場迎戰龍隊，兄弟派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文9日先發出賽被強襲球砸中手傷退下二軍，明天回到先發輪值，盼替兄弟隊延續近期的好戰績。

龍隊明天派出本土投手林子昱先發，林子昱本季與兄弟交手2場（1場先發），戰績1勝、對戰防禦率5.06。

樂天桃猿 中信兄弟 黃子鵬

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