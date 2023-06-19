中職／獅隊20日派洋投羅昂搶勝 桃猿黃子鵬應戰

養樂多球星山田哲人近日也陷入醜聞，據日媒報導指出，前女友指控他「把女性當作性慾的發洩口」。不過由於山田單身，因此多數日本球迷沒對此事做出抨擊。另外日媒也爆料，山田和巨人球星坂本勇人關係很好，兩人常常一

2023-06-19 17:02