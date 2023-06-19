PLG／勇士周六慶功！3連霸封王遊行後辦球迷感恩會
完成PLG 3連霸的台北富邦勇士，24日下午將舉辦封王遊行和球迷感恩會，球團今天宣布相關細節，包括下午1點在台北市政府一樓中庭舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」，遊行將行經信義商圈和地標台北101，並在終點台北文創文化廣場舉行球迷感恩會，讓勇士球員和球迷近距離互動。
勇士球團表示，星期六下午1點在台北市政府一樓中庭舉行「市府感謝儀式暨三連霸封王遊行」，為整個冠軍遊行揭開序幕，屆時勇士將帶著冠軍金盃和冠軍紀念商品，與台北市政府市長蔣萬安及市府長官分享奪冠榮耀。
結束北市府感謝儀式，勇士們與應援雙帥Travis和比爾，以及Fubon Angels將搭乘勇士冠軍雙層巴士出發，跟隨合作夥伴Porsche台北保時捷中心所提供的3台前導車保，一同承載著冠軍氣勢出發。遊行路線從市府路出發，造訪整個信義商圈和台北101，隨後在仁愛路四段上經過國父紀念館，抵達光復南路右轉前往松山文創園區，最終抵達台北文創文化廣場，全長約4.3公里。
抵達台北文創文化廣場後，勇士將舉行球迷感恩會，預計下午3點半開始，領隊蔡承儒與球員們將致詞分享奪冠喜悅，隨後準備豐富的互動遊戲，包含勇士及Fubon Angels簽名會和擊拳會，讓勇士們與所有球迷近距離互動，回饋給所有勇士球迷一路以來的支持。
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