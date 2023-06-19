中職／期盼大巨蛋多點棒球賽 蔡其昌提「包套優惠」想法

棒球迷喊了30多年的大巨蛋，遠雄提報草案場租每場約需100萬元，中職會長蔡其昌坦言，對例行賽當然是「貴的不得了」，策略希望走「包套優惠」，談每年固定多少場、優惠折扣多少。

中華職棒球迷等了30多年的大巨蛋，預計7月取得使照、年底試營運，先前台北市政府透露，已經收到遠雄提報的草案，每場租金約需新台幣100萬元，目前正在審議中，根據遠雄提出投資執行計畫書，大巨蛋營運第2年起，每年會舉辦30場的棒球或其他運動賽事。

根據先前公布的資料，味全龍隊租下天母棒球場，每年租金為100萬元，而樂天桃園棒球場委託樂天桃猿隊營運，每年收取350萬元土地租金。中華職棒也透露，以聯盟租用台中洲際棒球場舉辦如明星賽等賽事，包含觀眾席每場租金超過10萬元，但不超過20萬元。

中職會長蔡其昌今天出席明星賽記者會，接受中央社記者訪問談起大巨蛋場租，蔡其昌表示，對中職來說，金額越大，比賽場次一定越少，聯盟的立場當然希望多辦一些比賽在大巨蛋，球迷舒服、球員不會受到天候影響比賽進行，「北部場次比賽多一點在大巨蛋，是聯盟所期盼的。」

蔡其昌表示，因為大巨蛋營運方式不明朗，不曉得是遠雄自己營運或者委外，所以也還無從談起，要評論單場比賽場租100萬元是貴還是便宜很難下定論，「對總冠軍賽來說可能還好，但對平常例行賽來說就是貴的不得了。」

蔡其昌也提到，中職算是未來大巨蛋棒球賽事的客戶之一，目前初步的想法希望是類似「包套優惠」的形式，每年幾場、預算多少、優惠多少，而不是單場比賽切開來討論，「中職是未來大巨蛋棒球賽的主要客戶，也希望提供最大客戶的優惠方案。」