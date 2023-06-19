中職／全壘打大賽誰贏面大？江坤宇：除了我…

中職明星賽全壘打大賽8名參賽者底定，江坤宇最終還是上榜，抱著緊張的心情，看好誰贏面最大？他說：「除了我，大家實力都很接近。」中職會長蔡其昌笑說期待他至少可以打出1轟，中華隊教頭陳金鋒則是一開口就是10轟。

江坤宇今年成為明星賽人氣王，生涯11轟的他，同時也以第8名吊車尾上榜全壘打大賽；另外7名參賽者包括林智勝、林安可、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、陳子豪、福來喜、蘇智傑。

江坤宇透露記者會前與鋒總的對話，「他問我，真的要去打全壘打大賽喔？」江坤宇回應，應該還是會去打，「他是說如果有打，看我那邊要不要休息或是後面再上。」被追問若晉級會連打兩天，不就兩天都不能先發，江坤宇傻笑回應，「先不要去想會不會晉級啦！」

陳金鋒提到，打全壘打大賽一打就是好幾十支，可以預期一定會累，「不用勸他退賽啦！也是一個體驗啊！」他也提到，有問他是否第一場要先休息、第二天再先發，「但他是說沒關係。」