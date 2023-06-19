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中職／高中拿過全壘打獎的隱藏強打 江少慶看全壘打大賽手癢

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江少慶。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊投手江少慶以票選第一之姿入選明星隊，對於明星賽的期待，不只有登板，今天加碼透露對全壘打大賽很有興趣。

江少慶在占比60%的球迷投票中拿到25.4分，專業投票則是40分滿分，加總後65.4分排名先發投手第一，連續兩年都將參與明星賽。

被問到對其他項目有無興趣，江少慶自爆：「滿想參加全壘打大賽。」他透露隊上打擊練習時，自己有時也會拿球棒在旁邊揮一下、試手感，但也強調若要參加還是要經過球團同意，「算是趣味項目，希望可以大家一起玩樂的感覺。」

江少慶就讀穀保家商時是第5棒的強打者，「那時第3棒是王柏融、第4棒楊宏聖（後改名楊聖均）。」他曾在玉山盃拿過全壘打獎，不是沒有開轟實力，但也自承：「那是高中層級，職業層級還是不一樣，不知道實力是否還在。」

今年全壘打大賽名單上以江坤宇的參賽最神奇，但江少慶自評阿坤應該還是比自己能打，「畢竟是專職打者。」

江少慶 明星賽

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