中職／餅總自嘲明星賽連敗中 納入陌生台鋼投手有原因
林岳平連續兩年在明星賽擔任總教練，還記得去年兩場皆墨，自嘲：「我現在明星賽連敗中」；看亞冠賽中華隊納入的幾位自家子弟兵，被問到有何期待，他直言，明星賽勝敗並非關注重點，若選手能在陌生的隊形中有辦法發揮能力，也是不簡單。
明星賽連兩年以中華隊、明星隊的方式對抗，今年為亞冠賽中華隊，總教練陳金鋒的選才中納入4位獅隊選手，包括古林睿煬、林詔恩、林子豪、林靖凱。
被問到對林子豪表現有何期待，林岳平笑說：「期待喔？我去年兩場都輸給林子豪，這次再來！」他說這不是對林子豪下戰帖，而是選手若能有好表現是好事，勝敗並非明星賽的重點。
明星隊除了票選先發之外，由林岳平挑選其他人員組成，納入唯一的台鋼雄鷹隊代表，為投手陳柏清。
林岳平表示，「我的想法是明星賽投手需要充足戰力，票選裡面只有先發、中繼、後援，以一、二名加起來看也只有六個投手，沒辦法完成兩場比賽。」
林岳平說，「要從各球團補齊戰力，我希望把台鋼的角色也擺進來，雖然比較不認識，但必須要有一個投手戰力，希望各隊都來參與，也不用懷疑，因為他對到的幾乎都是和他同年齡的。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言