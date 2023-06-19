快訊

美國務院：布林肯今日下午4:30會見習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

中職／餅總自嘲明星賽連敗中 納入陌生台鋼投手有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明星賽今天公布兩隊名單。記者邱德祥／攝影
中華職棒明星賽今天公布兩隊名單。記者邱德祥／攝影

林岳平連續兩年在明星賽擔任總教練，還記得去年兩場皆墨，自嘲：「我現在明星賽連敗中」；看亞冠賽中華隊納入的幾位自家子弟兵，被問到有何期待，他直言，明星賽勝敗並非關注重點，若選手能在陌生的隊形中有辦法發揮能力，也是不簡單。

明星賽連兩年以中華隊、明星隊的方式對抗，今年為亞冠賽中華隊，總教練陳金鋒的選才中納入4位獅隊選手，包括古林睿煬、林詔恩、林子豪、林靖凱。

被問到對林子豪表現有何期待，林岳平笑說：「期待喔？我去年兩場都輸給林子豪，這次再來！」他說這不是對林子豪下戰帖，而是選手若能有好表現是好事，勝敗並非明星賽的重點。

明星隊除了票選先發之外，由林岳平挑選其他人員組成，納入唯一的台鋼雄鷹隊代表，為投手陳柏清。

林岳平表示，「我的想法是明星賽投手需要充足戰力，票選裡面只有先發、中繼、後援，以一、二名加起來看也只有六個投手，沒辦法完成兩場比賽。」

林岳平說，「要從各球團補齊戰力，我希望把台鋼的角色也擺進來，雖然比較不認識，但必須要有一個投手戰力，希望各隊都來參與，也不用懷疑，因為他對到的幾乎都是和他同年齡的。」

明星賽 林岳平 林子豪

延伸閱讀

中職／兄弟推辭明星賽教頭 餅總出任對抗鋒總說「促咪」

中職／明星賽兩隊陣容揭曉 亞冠賽中華隊3外卡給3投手

中職／林子豪3安2打點成MVP 率獅擊敗龍隊

中職／林岳平點名林益全防守 獅橫掃關鍵在守備

相關新聞

中職／全壘打大賽2隊缺席 江坤宇參戰許願大順風+彈球

中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，明星賽兩隊陣容今天揭曉，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇無意外成為新科人氣王，也...

中職／明星賽兩隊陣容揭曉 亞冠賽中華隊3外卡給3投手

中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，明星賽兩隊陣容今天揭曉，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇無意外成為新科人氣王，今...

中職／餅總自嘲明星賽連敗中 納入陌生台鋼投手有原因

林岳平連續兩年在明星賽擔任總教練，還記得去年兩場皆墨，自嘲：「我現在明星賽連敗中」；看亞冠賽中華隊納入的幾位自家子弟兵，...

中職／江坤宇、林靖凱在中華隊連線？鋒總：連一半

江坤宇、林靖凱去年在明星賽中華隊連線，今年明星賽改組亞冠賽版的中華隊，兩人繼續當隊友，對於這CP是否有機會在明星賽連線？...

影／中職明星賽名單公布 台灣最大髮香區門票開搶時間曝

中職明星賽今天舉行名單公布記者會，中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌按鈕公布名單，中華隊總教練陳金鋒、球員江坤宇，明星隊總教練...

中職／兄弟推辭明星賽教頭 餅總出任對抗鋒總說「促咪」

中職明星賽今年採亞冠賽中華隊與中職明星隊過招形式，陳金鋒出任中華隊總教練，明星隊則由統一獅隊林岳平執掌兵符，對於選帥原因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦