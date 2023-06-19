中職／餅總自嘲明星賽連敗中 納入陌生台鋼投手有原因

林岳平連續兩年在明星賽擔任總教練，還記得去年兩場皆墨，自嘲：「我現在明星賽連敗中」；看亞冠賽中華隊納入的幾位自家子弟兵，被問到有何期待，他直言，明星賽勝敗並非關注重點，若選手能在陌生的隊形中有辦法發揮能力，也是不簡單。

明星賽連兩年以中華隊、明星隊的方式對抗，今年為亞冠賽中華隊，總教練陳金鋒的選才中納入4位獅隊選手，包括古林睿煬、林詔恩、林子豪、林靖凱。

被問到對林子豪表現有何期待，林岳平笑說：「期待喔？我去年兩場都輸給林子豪，這次再來！」他說這不是對林子豪下戰帖，而是選手若能有好表現是好事，勝敗並非明星賽的重點。

明星隊除了票選先發之外，由林岳平挑選其他人員組成，納入唯一的台鋼雄鷹隊代表，為投手陳柏清。

林岳平表示，「我的想法是明星賽投手需要充足戰力，票選裡面只有先發、中繼、後援，以一、二名加起來看也只有六個投手，沒辦法完成兩場比賽。」

林岳平說，「要從各球團補齊戰力，我希望把台鋼的角色也擺進來，雖然比較不認識，但必須要有一個投手戰力，希望各隊都來參與，也不用懷疑，因為他對到的幾乎都是和他同年齡的。」