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中職／江坤宇、林靖凱在中華隊連線？鋒總：連一半

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職明星賽將在7月29、30日登場。記者邱德祥／攝影
中職明星賽將在7月29、30日登場。記者邱德祥／攝影

江坤宇、林靖凱去年在明星賽中華隊連線，今年明星賽改組亞冠賽版的中華隊，兩人繼續當隊友，對於這CP是否有機會在明星賽連線？總教練陳金鋒回應，「有（機會），但可能連一半。」

明星賽今天兩隊名單公布，中華隊沒有任何台鋼雄鷹隊球員入選，明星隊則有1投手陳柏清。

陳金鋒表示，討論過後，考慮到經驗，決定以一軍選手為主，「台鋼也有很多好年輕選手，不過他們還沒有在一軍出賽過，很多經驗可能和已經有出賽的有差，對比賽的理解度上，現在的一軍選手會更好，未來有經驗台鋼的選手也有機會打國家隊。」

陳金鋒也強調，這僅是明星賽名單，距離亞冠賽還有一段時間，可能還會有變動，屆時也要經過選訓會議才會決定名單。

林靖凱今年在獅隊固定在游擊出賽，是否還有機會與首位重疊的江坤宇連線？陳金鋒表示，要看內野教練安排，目前考慮兩人輪替守游擊。

是否代表兩人沒有連線機會？鋒總回應：「有，但可能連到一半，也不可能打全場，明星賽票選第一是先發，但我們還是會輪流出賽，因為有兩場。」

明星賽 陳金鋒 台鋼雄鷹

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