中職／兄弟推辭明星賽教頭 餅總出任對抗鋒總說「促咪」
中職明星賽今年採亞冠賽中華隊與中職明星隊過招形式，陳金鋒出任中華隊總教練，明星隊則由統一獅隊林岳平執掌兵符，對於選帥原因，聯盟回應以往是由前一年冠軍隊推派，今年因兄弟教頭彭政閔剛上任婉拒，交由聯盟推派。
亞冠賽中華隊教頭早已確認，陳金鋒並無懸念，外界關注另一隊教頭由誰出任，今天在記者會上揭曉為林岳平。
對於明星隊教頭的產生過程，聯盟表示，過往都是由冠軍隊推派，而彭政閔表達自己才剛接任教頭而婉拒，兄弟回應由聯盟推派。
過去在場上投打對決，這回將在明星賽與陳金鋒鬥智，林岳平先是笑稱：「我們是鄰居，很奧妙。」他說以往多是和陳金鋒在中華隊同隊、為了同個目標努立，第一次與陳金鋒分掌兩隊兵符，「組隊對抗，滿有趣的。」
談到陳金鋒，林岳平馬上想起，「他回來台灣的第一支全壘打，就是打我，有情有義。」陳金鋒的中職第一轟，2006年3月22日於澄清湖球場從林岳平手中敲出三分砲。
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