快訊

美國務院：布林肯今日下午4:30會見習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

中職／兄弟推辭明星賽教頭 餅總出任對抗鋒總說「促咪」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職明星賽將於7月29、30日登場，林岳平、陳金鋒分掌兩隊兵符。記者邱德祥／攝影
中職明星賽將於7月29、30日登場，林岳平、陳金鋒分掌兩隊兵符。記者邱德祥／攝影

中職明星賽今年採亞冠賽中華隊與中職明星隊過招形式，陳金鋒出任中華隊總教練，明星隊則由統一獅隊林岳平執掌兵符，對於選帥原因，聯盟回應以往是由前一年冠軍隊推派，今年因兄弟教頭彭政閔剛上任婉拒，交由聯盟推派。

亞冠賽中華隊教頭早已確認，陳金鋒並無懸念，外界關注另一隊教頭由誰出任，今天在記者會上揭曉為林岳平。

對於明星隊教頭的產生過程，聯盟表示，過往都是由冠軍隊推派，而彭政閔表達自己才剛接任教頭而婉拒，兄弟回應由聯盟推派。

過去在場上投打對決，這回將在明星賽與陳金鋒鬥智，林岳平先是笑稱：「我們是鄰居，很奧妙。」他說以往多是和陳金鋒在中華隊同隊、為了同個目標努立，第一次與陳金鋒分掌兩隊兵符，「組隊對抗，滿有趣的。」

談到陳金鋒，林岳平馬上想起，「他回來台灣的第一支全壘打，就是打我，有情有義。」陳金鋒的中職第一轟，2006年3月22日於澄清湖球場從林岳平手中敲出三分砲。

陳金鋒 明星賽 林岳平

延伸閱讀

中職／鋒總3外卡全挑先發投手有原因 帶兵原則球來就打？

中職／明星賽兩隊陣容揭曉 亞冠賽中華隊3外卡給3投手

中職／分析江坤宇高人氣 彭政閔：他沒我那麼瘋

中職／獅隊衝上第一不意外 彭政閔：本來就有實力

相關新聞

中職／全壘打大賽2隊缺席 江坤宇參戰許願大順風+彈球

中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，明星賽兩隊陣容今天揭曉，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇無意外成為新科人氣王，也...

中職／明星賽兩隊陣容揭曉 亞冠賽中華隊3外卡給3投手

中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，明星賽兩隊陣容今天揭曉，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇無意外成為新科人氣王，今...

中職／餅總自嘲明星賽連敗中 納入陌生台鋼投手有原因

林岳平連續兩年在明星賽擔任總教練，還記得去年兩場皆墨，自嘲：「我現在明星賽連敗中」；看亞冠賽中華隊納入的幾位自家子弟兵，...

中職／江坤宇、林靖凱在中華隊連線？鋒總：連一半

江坤宇、林靖凱去年在明星賽中華隊連線，今年明星賽改組亞冠賽版的中華隊，兩人繼續當隊友，對於這CP是否有機會在明星賽連線？...

影／中職明星賽名單公布 台灣最大髮香區門票開搶時間曝

中職明星賽今天舉行名單公布記者會，中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌按鈕公布名單，中華隊總教練陳金鋒、球員江坤宇，明星隊總教練...

中職／兄弟推辭明星賽教頭 餅總出任對抗鋒總說「促咪」

中職明星賽今年採亞冠賽中華隊與中職明星隊過招形式，陳金鋒出任中華隊總教練，明星隊則由統一獅隊林岳平執掌兵符，對於選帥原因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦