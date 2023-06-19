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中職／全壘打大賽2隊缺席 江坤宇參戰許願大順風+彈球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，明星賽兩隊陣容今天揭曉，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇無意外成為新科人氣王，也同時入選全壘打大賽，江坤宇坦言緊張，許下可愛的心願，「希望天氣大順風，金球時球特別彈。」

明星賽為期1個月的投票活動落幕，總票數超過700萬，江坤宇在人氣投票獲得25萬481票，專業投票也獲得53位教練、26位媒體支持，加權拿下100分完美分數。

江坤宇首度成為人氣王，他表示，「其實有點緊張，也有點開心，謝謝投票給我的球迷。我會像以前的賢拜，恰哥（彭政閔）、威晨學長（王威晨），努力向他們看齊，讓自己變得越來越好。」

全壘打大賽8名參賽名單同日公布，分別是林智勝、林安可、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、陳子豪、福來喜、蘇智傑、江坤宇，中信兄弟、味全龍隊各3人，統一獅隊則是2席，富邦悍將、樂天桃猿隊掛蛋。

江坤宇連日來對於在全壘打大賽票選名列前茅抱持訝異，最終確定參賽，他說：「還是先謝謝球迷投票給我，雖然平常比較少打全壘打，但有機會參加，希望金球可以打出全壘打、做公益。」

江坤宇雖是人氣王，但同時也被亞冠賽總教練陳金鋒納入中華隊，他的空缺將由王勝偉遞補，將是這位老將第13次入選明星賽。

明星賽 江坤宇

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