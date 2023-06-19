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中職／明星賽兩隊陣容揭曉 亞冠賽中華隊3外卡給3投手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
明星賽名單公布，林岳平(左二)擔任明星隊教頭，而陳金鋒(右二)則出任中華隊教頭。 擷圖自畫面
明星賽名單公布，林岳平(左二)擔任明星隊教頭，而陳金鋒(右二)則出任中華隊教頭。 擷圖自畫面

中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，明星賽兩隊陣容今天揭曉，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇無意外成為新科人氣王，今天也一併揭曉明星隊教頭，將由統一獅隊總教練林岳平出任。

為期1個月的投票活動，總票數超過700萬，新一代人氣王誕生，江坤宇在人氣投票獲得25萬481票，專業投票也獲得53位教練、26位媒體支持，加權拿下100分完美分數。

中職明星隊與亞冠中華隊完整名單同步揭曉，中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，而中華隊則是由遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進中華隊，則是優先代表中華隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

陳金鋒執掌兵的中華隊，3張外卡給了3名投手，分別是富邦悍將隊陳仕朋、江國豪、中信兄弟隊鄭浩均。

受到球迷喜愛的戰技賽也會在明星賽兩天登場，女孩、吉祥物、網紅與球員們將首度在戰技賽上合力進行環繞整個球場「趣味接力賽」，還有最刺激的「全壘打大賽」，也會分別在29、30日進行預賽及決賽，參賽選手則是透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選參加全壘打大賽。

不只精彩的戰技賽、對抗賽，大咖歌手也將陸續降臨台中洲際，今年明星賽第一天由「美聲天后」周蕙與「創作才子」韋禮安到場演唱;第二天則由「大嘻哈時代-比杰、阿跨面」、「實力派唱將」Faye詹雯婷演唱。明星賽期間許多網紅、藝人也將到場同樂，讓明星賽會場星光熠熠。

去年大獲好評的五隊啦啦隊女孩，聯手組成「台灣最大髮香區」，兩天各有50位女孩在熱區應援，除了應援舞台區，女孩們也會在內野下層C、F區14排走道熱區進行應援。

明星賽門票將於明天中午12點在ibon售票系統開始販售，共分為四種票價，每日超限量62張的「白金特區」2680元，內野下層D、E區第8排的球迷朋友，將可獲得球員及女孩個人親簽拍立得各1張，拍立得採隨機贈送，限當日領取，領取方式另行公告。內野熱區1180元，其中下層C、D、E、F區14-26排為「站立應援區」，歡迎球迷朋友站起來跟女孩一起幫支持所有球星應援，內野非熱區780元、外野區400元，購買內野區的球迷朋友進場還能拿到明星賽限定入場贈禮，包括潮牌聯名提袋及應援涼感巾。

2023年中職明星對抗賽參賽名單

中華隊

總教練 陳金鋒

投手 古林睿煬、余謙、林詔恩、陳冠勳、趙璟榮、陳仕朋（外卡）、伍祐城、岳少華、陳克羿、曾峻岳、江國豪（外卡）、鄭浩鈞（外卡）

捕手 林吳晉瑋、宋嘉翔、戴培峰

內野手 江坤宇、辛元旭、林子豪、劉俊豪、劉基鴻、林靖凱

外野手 孔念恩、宋晟睿、林孝程、岳政華、郭天信

明星隊

總教練 林岳平

投手 江少慶、呂彥青、邱浩鈞、林凱威、黃子鵬、雷法、李振昌、吳哲源、林子昱、陳柏清、富藍戈、羅昂

捕手 福來喜、吉力吉撈．鞏冠

內野手 張志豪、岳東華、王威晨、王勝偉、林智勝、林立、范國宸

外野手 陳傑憲、林安可、詹子賢、周思齊、蘇智傑

明星賽 中華隊 中職

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