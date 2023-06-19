獨立聯盟／林子偉本季第4轟出爐 陽岱鋼2安1打點
台灣好手林子偉效力美國獨立聯盟長島鴨隊，今天比賽6局敲出3分砲、為個人本季第4轟；高點搖椅隊台灣好手陽岱鋼近期打擊手感也維持不錯，今天單場2安、貢獻1分打點。
美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks）今天與約克革命隊（York Revolution）交手，長島鴨隊台灣野手林子偉先發打1棒、守二壘。
林子偉1局上敲出外野方向出局，2局上敲出內野滾地球出局，4局上吞下三振，6局上球隊3比1領先、壘上有人時開轟，3分砲一棒幫助球隊拉開領先差距。
林子偉8局上再敲出內野滾地球出局，今天總計5打數敲出1轟，貢獻3分打點，另外吞下1次三振，賽後打擊率3成28；球隊終場以10比4拿勝。
同樣在獨立聯盟打拚的台灣好手陽岱鋼效力高點搖椅隊（High Point Rockers），今天與南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）比賽，陽岱鋼先發打9棒、守左外野。
陽岱鋼近期手感也維持不錯，17日敲出個人本季第2轟，今天1局下就敲出帶有打點的安打，3局下敲出外野飛球出局。
陽岱鋼5局下2人出局後敲出左外野方向安打，7局下敲出外野飛球出局，今天總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率2成10；球隊終場以14比2拿下勝利。
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