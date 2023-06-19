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中職／林益全再見安 獅上半季M5

聯合報／ 記者蘇志畬藍宗標／綜合報導
兄弟江坤宇三安打三打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟江坤宇三安打三打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

帶著「我會當英雄」的信念，林益全昨晚在10局下敲出再見安打，幫助統一獅隊以8：7擊敗味全龍隊，取得4連勝，一棒讓獅隊上半季封王魔術數字縮減到M5，最快22日歸零，也讓富邦悍將隊成為首支遭淘汰的球隊。

最會打第1局的獅隊，昨天首局就猛攻6分，本季首局累積得到56分位居中職5隊最高，3局下也追加1分；不過龍隊靠吉力吉撈．鞏冠陽春砲、2分打點安打，以及曾陶鎔3分砲、1分打點安打，在8局上讓比賽回到原點。

獅隊延長10局下面對陳冠偉把關，陳傑憲開局就先敲安，並成功盜上二壘，接下來胡金龍被三振、林子豪故意四壞上壘，林益全敲出再見安打，看到分數進帳開心高舉雙手。

這是林益全生涯第5支再見安打、改披獅隊球衣第1支，賽後接受單場MVP訪問時表示：「其實當下沒有想太多，只想我會當英雄，期許自己幫助球隊，先拿季冠軍、再拿總冠軍。」

悍將投手群不振，昨天對中信兄弟隊之戰，上場5名投手有4人失分，全場被揮出11支安打，包括岳東華2局上3分砲，還送出4次保送，終場以6：11輸球，最近吞下5連敗，上半季淘汰指數歸零。

兄弟最近9連不敗，排名升至第2，江坤宇4打數3安打、攻下3分打點，獲選單場MVP；「恰總」彭政閔表示，江坤宇一直有穩定表現，得點圈有打擊能力，抗壓性也很好。

兄弟20歲新人張仁瑋5局上生涯首安出爐，攻下勝利打點，首打點、首得分都開張，彭政閔說：「恭喜他！他有把握機會，雖然有個守備沒接好，相信會慢慢進入狀況。」

兄弟 指數

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