中職／岳東華開轟帶動氣勢 江坤宇3安猛打、連14戰安打
中信兄弟隊游擊手江坤宇，今天對富邦悍將隊4打數3安打，攻下3分打點，成為兄弟最近9連不敗、上半季排名重返第2的大功臣，本季第2次獲選單場MVP，他說：「全隊都很團結，不管落後、領先，大家都有企圖心。」
兄弟今天在新莊球場面對悍將5名投手，全場揮出11支安打，包括岳東華2局上3分砲，江坤宇是全隊唯一3安打者，5、6、8局上連續安打都攻下打點。
江坤宇最近連續13場比賽出現安打，也是本季首次單場3安，他表示，每個打席就是想辦法打得扎實，不多想什麼。
兄弟今天打完前4局3：4落後，5局上打了一輪，以4支安打、兩次保送攻下5分逆轉戰局，20歲新人張仁瑋生涯首安出爐，攻下勝利打點，首打點、首得分也開張。
江坤宇說：「張仁瑋不管打擊、守備都表現很好，生涯首安就這麼關鍵，有撐住！」
兄弟落後排名第一的統一獅隊4.5場勝差，上半季還有9場比賽要打，總教練彭政閔希望全隊保持目前9連不敗的熱度，繼續拚出佳績。
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