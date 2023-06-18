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中職／德保拉狀況不佳靠經驗奪勝 兄弟勝率首次突破5成

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
德保拉先發6局失4分，奪下本季第7勝。記者侯永全／攝影
德保拉先發6局失4分，奪下本季第7勝。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今天在新莊球場以11：6擊敗富邦將隊，最近9連不敗，江坤宇4打數3安打，攻下3分打點，獲選單場MVP，「恰總」彭政閔表示，江坤宇一直有穩定表現，得點圈有打擊能力，抗壓性也很好。

兄弟上半季出賽51場，戰績24勝4和23敗，今天賽後排名升至第2，也是今年勝率首次超過5成，彭政閔說：「 一直有自己的目標，不會因為什麼狀況就改變，目前9連不敗，希望繼續下去。」

今天除了江坤宇3安猛打，20歲新人張仁瑋5局上生涯首安出爐，攻下勝利打點，首打點、首得分都開張，全場4打數1安打。

張仁瑋因為兄弟先發三壘手王威晨中暑，只打一個打席就退場，因而獲得出場機會，彭政閔說：「恭喜他！王威晨賽前練習時中署，比賽開打後有點頭暈才換下，張仁瑋有把握機會，雖然有個守備沒接好，相信會慢慢進入狀況。」

兄弟洋投德保拉用103球完成6局任務，被揮出10支安打，失4分（3分自責）奪勝，本季戰績升至7勝3敗；彭政閔表示，德保拉沒有太好、球路偏高，有些狀況靠經驗守下，「 比起以往表現，今天有點差異，很快他會調整回來。」

彭政閔 江坤宇

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