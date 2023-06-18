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中職／林益全再見安打 一棒讓猛獅M5、悍將淘汰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林益全打出再見安打，助隊擊敗味全龍。 統一獅隊提供
林益全打出再見安打，助隊擊敗味全龍。 統一獅隊提供

統一獅隊今晚與味全龍隊鏖戰到延長賽，10局下林益全在一二壘有人時敲出再見安打以8：7勝出，這一棒讓獅隊上半季封王魔術數字縮減到M5，也確定讓富邦悍將隊淘汰出局。

本季中職最會打第1局的獅隊，今天又在首局就猛攻，攻勢在2出局後啟動，2安加上1次保送形成滿壘，林益全遭觸身球擠回1分，陳重廷安打敲回第2分，接著柯育民二壘打清空壘包帶有3分打點，林靖凱再補上一安，打回單局第6分；3局下則是柯育民在2出局後敲出二壘打，再靠林靖凱敲安跑回1分。

龍隊緊咬在後，2局上吉力吉撈．鞏冠先敲出陽春砲，4局上更在二三壘有人時敲出2分打點安打，接著曾陶鎔再炸出三分砲追到1分差，8局上曾陶鎔再次建功，敲出1分打點安打追平比數。

兩隊先發洋投表現都不佳，龍隊鋼龍首局爆大分，但最後仍撐完6局，被敲9支安打丟掉7分，另有6次三振、1次四壞保送；獅隊布雷克則是在4局上被打出大局，投5局被敲7支安打包含2轟，丟掉6分，另有6次三振、1次四壞保送。

兩隊以7：7進入延長賽，9局上登板投1出局數的陳韻文續投守住10局上，10局下面對陳冠偉把關，陳傑憲開局就先敲安，並成功盜上二壘，接下來胡金龍被三振、林子豪故意四壞上壘，輪到林益全一棒敲出再見安打，成為勝利英雄。

林益全 曾陶鎔

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