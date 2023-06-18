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中職／江坤宇猛打助兄弟9連不敗 悍將上半季率先打包
富邦悍將隊投手群不振，今天在新莊球場被中信兄弟隊揮出11支安打，包括岳東華2局上3分砲，還送出4次保送，終場以6：11輸球，最近吞下5連敗，上半季淘汰指數歸零，成為第一支遭淘汰的球隊。
岳東華面對悍將先發投手李子強，2局上在2出局一、二壘有人時，轟出右外野方向全壘打，本季第2轟出爐。
兄弟洋投德保拉狀況不穩，投完前4局被攻下4分，悍將反以4：3超前；但5局上兄弟打了一輪，以4支安打、兩次保送攻下5分，20歲新人張仁瑋生涯首安出爐，攻下勝利打點。
張仁瑋5月15日初登一軍，今天賽前出賽5場，連7打席掛零、包括兩次三振，此役因為兄弟先發三壘手王威晨中暑，獲得出場機會，5局上生涯首安、首打點、首得分都開張，全場4打數1安打。
德保拉用103球完成6局任務，被揮出10支安打，失4分有3分自責，在隊友火力掩護下奪勝，最近4連勝後升至7勝3敗。
悍將全場動用5名投手，李子強本季首次先發，投4局失5分、吞下第2敗，岳少華失2分、王尉永失1分、游霆崴失3分，只有9局上登板的李建勲未失分。
兄弟6、7、8局各得1分，擴大領先差距，悍將9局下追回兩分，兄弟終場仍以5分之差獲勝，最近9連不敗，江坤宇4打數3安打，攻下3分打點，獲選單場MVP。
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