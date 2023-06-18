中職／江少慶最多敗照常輪值 丘昌榮也期待申皓瑋更穩

富邦悍將隊上半季排名墊底，淘汰指數只剩1，總教練丘昌榮今天談到江少慶的狀況，強調會持續讓他出賽，下半季開打前有充足時間休息。

江少慶目前11場先發合計投63局，戰績2勝6敗，和隊友肯特（2勝6敗）並列全聯盟最多敗投手，防禦率3.57排名第7，不過這個數字是本土投手最低。

儘管江少慶最近3次登板都吞敗，合計13.2局被揮出25支安打，包括1支全壘打，失18分有15分自責，防禦率從原本1.82升至3.57，仍會正常輪值。

丘昌榮表示，若未下雨、比賽正常進行，上半季結束後會休息12天，已經快半個月的時間，甚至可讓江少慶休到20天，從他的狀況看來，不是疲勞的問題。

丘昌榮提到劉俊豪、池恩齊、姚冠瑋、孔念恩是上半季的收穫，尤其張進德受傷這段期間，姚冠瑋的表現相當優異，但板凳深度仍要提升，也期待昨天下二軍的申皓瑋更穩定。

悍將隊上半季只剩最後8場比賽，丘昌榮認為，最近比賽時常出現前5局就被打下大局的情況，希望先發投手在往後比賽能長投球局數。