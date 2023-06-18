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中職／上半季淘汰指數只剩1 丘昌榮點名4球員是收穫

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
上半季淘汰指數只剩1，富邦悍將隊總教練丘昌榮（右）透露想法。記者藍宗標／攝影
上半季淘汰指數只剩1，富邦悍將隊總教練丘昌榮（右）透露想法。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰中信兄弟隊，上半季淘汰指數只剩1，可能成為首支出局的球隊，儘管戰績比去年同期進步，悍將隊總教練丘昌榮說：「持續幫助球員心態，犯錯時朝向對的方向，其他就看每個人的質，比賽要靠自己，這點教練無法幫助。」

悍將隊目前出賽52場，戰績20勝4和28敗，落後排名第一的統一獅隊8.5場勝差，挑戰上半季冠軍幾乎無望。

今天賽前談到上半季收穫，丘昌榮表示，劉俊豪、池恩齊、姚冠瑋、孔念恩都具有一軍實力，強度、經驗值仍需時間確認、累積，這要經過很多訓練和比賽，加強心理素質才能應付職棒賽。

丘昌榮認為上半季已有隊型，但沒有一人可以真正站穩位置，仍要一些時間，「有幾名球員算是穩定，和去年下半季差不多，也有幾人打好一下就會有小小低潮，只好再下二軍。」

他表示，上半季輸就輸了，未能打進前3名，教練要負責，沒做好很多事。

丘昌榮 孔念恩 劉俊豪

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