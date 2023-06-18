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中職／獅隊衝上第一不意外 彭政閔：本來就有實力

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導

統一獅隊上半季戰績第一，點亮封王魔術數字「M7」、最快22日歸零，中信兄弟隊接下來5連戰有2場要對上猛獅，總教練彭政閔提高警覺，目前4.5場的勝差不能被拉開。

獅隊今年率先點亮魔術數字，若今天對味全龍隊贏球，可一口氣縮減到M5，接下來一路連勝加上對手幫忙，22日就可封王，不過以目前前四名戰績相近下，恐怕不容易這麼順利。

面對獅隊浮現魔術數字，彭政閔表示，統一獅本來就是很有競爭力的球隊，加上近年補強的行動，看得出來是有長期計畫，「我們是比較早開始這麼做，他們有這樣的競爭力不會特別意外，就像有像是林子豪、林靖凱這樣的年輕球員上來，也有針對比較弱的地方，補強了像是（胡）金龍、（林）益全這些老將。」

接下來的五連戰對兄弟來說比較辛苦，余謙前一次跳過先發，預計將會重返輪值，另外還有即將歸隊的鄭凱文，彭政閔表示：「每一場都要全力取勝，面對誰，想法、心態都是一樣。」

彭政閔 魔術 統一獅

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