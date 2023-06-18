中職／心存善念讓運氣變好 鄭浩均：球都打到有人守備之處

中信兄弟隊昨天作客桃園球場，和樂天桃猿隊進行4小時41分的馬拉松大戰，打完延長12局以2：2和局收場，兄弟先發投手鄭浩均投6局失兩分，優質表現無關勝敗，今天回想這場比賽，笑說：「多說好話也有差，讓運氣好一點，打出去的球都是有人守備的地方，心存善念、說好話、做好事。」

鄭浩均昨天用96完成6局任務，只被揮出兩支安打、保送3次，飆出9次三振，本季戰績仍是3勝3敗，防禦率從3.38降到3.14。

鄭浩均表示，對手觀察他的球路，可能只看滑球、卡特球，比起上一場投球，這次策略比較不同，武器庫還有很多球沒用過，以曲球、指叉球當做主要武器，提升這些球種的三振率。

他說：「最近幾場狀況都不錯，前幾場可能運氣沒那麼好，都被打到沒人的位置。」

鄭浩均昨天退場時，以1：2落後，兄弟7局上追平比數，雙方打到12局都未再得分，形成本季第11場延長賽，猿隊對戰兄弟5連不勝。

「跟捕手默契還不錯，在場上只要有辦法沉住氣，心態有辦法穩定，就不太會有什麼狀況。」 鄭浩均表示，大家都知道自己的工作，賽前做大量準備，場上每個動作都有背後的意義，一個眼神、手勢都知道對方想法。