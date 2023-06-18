日職／何時上一軍？吳念庭敲4安又開轟 6月打擊率破5成

吳念庭開轟！旅日台將吳念庭自5月19日被降下二軍，打擊進入6月持續增溫，今天對戰養樂多隊二軍，單場敲出4安，包括一發全壘打，打擊率也上升到3成74，持續等待重返一軍的機會。

吳念庭今天擔任先發第3棒、一壘手，首打席就敲出安打，3局上更把握機會敲出1分打點安打，為球隊先馳得點，5局上的安打延續攻勢，西武隊該局拿下2分。

7局上西武隊4：7落後，吳念庭在一壘有人時，敲出一發中右外野兩分全壘打，點燃單局4分攻勢逆轉戰局，8局上則是敲出右外野飛球出局。

吳念庭今天5打數4安打，連續三天單場3安以上，6月至今11場出賽、9場敲安，合計41打數敲出21支安打，單月打擊率來到誇張的5成12。

西武隊二軍就靠著8局上的攻勢反撲，以1分差險勝，而一軍西武隊則是以11：4擊敗廣島隊，中止近期7連敗。