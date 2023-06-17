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中職／猿象12局大戰握手言和 獅隊得利點亮M7

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手霍爾。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手霍爾。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊與中信兄弟隊今晚在桃園棒球場互咬，拚進延長賽後一路打到12局，以2：2握手言和，也代表統一獅隊點起魔術數字M7。

龍頭統一獅隊對其他三隊的魔術數字早已浮現，但卡在對戰樂天桃猿隊還有5場，今天獅隊贏球後，猿隊雖然和局作收，但獅隊剩餘10場就算對戰猿隊全敗，自己贏下另外5場還是可以半場勝差領先，終於成功點亮魔術數字「M7」。

猿隊先發投手霍爾相隔近2個月重返一軍，前一次登板4月22日，因心臟不適一球未投就換人，今天投了93球，證明健康無虞，而6局被敲6支安打僅失1分，危機處理得不錯，防禦率3.12。

兄弟雖然在2局上靠張志豪的陽春砲先馳得點，但前4局沒被敲出安打的先發投手鄭浩均，5局上在隊友失誤後被敲2支安打，其中馮健庭的安打敲回2分，反而落後。

4到6局留下6個殘壘的兄弟打線，在7局上面對中繼登板的陳鴻文，2出局後王威晨保送上壘，接著岳政華、詹子賢連續兩安扳平比數。

鄭浩均最終以96球投完6局，7局續投連2次保送但隊友守住危機，他的失分還是2分（1分責失），被敲2支安打，另有9次三振、3次四壞保送，防禦率3.14。

雙方以2：2進入延長賽，中間都有攻勢，也各賞給對手一次雙殺，12局上兄弟得不了分，12局下力拚和局，11局登板的魏碩成續投飆K後，一路換了官大元、彭識穎、廖乙忠，中間順道將捕手換成高宇杰，現場球迷忍不住大喊「我要回家！」

然而猿隊先從官大元手中選到保送、藍寅倫對彭識穎代打敲安，1出局、一二壘有人，廖乙忠接連解決林承飛、陳晨威，守住和局。

中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供

樂天桃猿 魔術

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