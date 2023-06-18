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中職／兄弟土投表現亮眼 余謙目標百局

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
中信兄弟隊投手余謙（中）與投手教練王建民（右）、艾迪頓（左）討論。圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊投手余謙（中）與投手教練王建民（右）、艾迪頓（左）討論。圖／中信兄弟提供

中信兄弟隊近期進入上半季冠軍射程範圍，本土投手貢獻不小，至今吃了超過300局是五隊最多，總教練彭政閔歸功教練團調整以及選手自己努力，點名鄭浩均、余謙的蛻變，今年投了49局的余謙以百局標竿為目標。

兄弟是今年唯一本土投球局數破300的球隊，本季投球局數前10名有4位是兄弟投手，排第一是投70局的德保拉，另外是余謙、鄭凱文、鄭浩均，三人都是土投。

彭政閔表示，鄭浩均去年加入，但擁有小聯盟的經驗值，而余謙則是第一個完整球季，兩人今年在一軍繳出成績，也增添自己的信心，讓表現提升，形成好的循環，「教練們的調整很重要，他們自己也很努力，才有辦法穩定出賽。」

鄭凱文一直是穩定的投手，近期被觸身球打到下二軍休息，但問題不大，昨天投完牛棚，沒問題的話就可回到輪值；另外吃了38.1局的吳哲源則因受傷，預計下半季才會歸隊。

余謙去年出賽機會不多，生涯單季最多是菜鳥年一軍、二軍合計投了46.1局，今年光是一軍就投超過這個數字，「今年我比較勇敢。」

余謙說：「丟不好也知道怎麼調整，不會像個孩子一樣，糾結在這一場，只要下一場不要出現同樣錯誤就好。」

100局是衡量先發投手能否穩定出賽的指標，也是余謙今年目標，他說：「雖然是生涯第三年，但是一軍第一年，希望能夠穩穩地為球隊吃下局數，代表自己有成長了。」

兄弟 中信

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