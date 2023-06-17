中職／古林睿煬8局無失分寫生涯紀錄 獅完封悍將3連勝

統一獅隊先發投手古林睿煬今晚在台南主場突破個人門檻，生涯第5個球季第一次投滿8局，將無失分交接下去，最終率領球隊以1：0完封富邦悍將隊。

古林睿煬生涯前39場先發，單場最多僅投滿7局，2021年11月7日、2022年6月3日各1次，今晚用球數精簡，投完前7局才81球，有續投本錢。

古林睿煬最終以93球投完8局，僅被敲出2支安打，另有4次三振、沒有保送，有6個半局都投出三上三下，僅2度被攻佔過得點圈，徹底展現壓制力，最快球速來到155公里是個人本季次高，也收穫本季首勝，防禦率下降到1.42。