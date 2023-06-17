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中職／古林睿煬8局無失分寫生涯紀錄 獅完封悍將3連勝
統一獅隊先發投手古林睿煬今晚在台南主場突破個人門檻，生涯第5個球季第一次投滿8局，將無失分交接下去，最終率領球隊以1：0完封富邦悍將隊。
古林睿煬生涯前39場先發，單場最多僅投滿7局，2021年11月7日、2022年6月3日各1次，今晚用球數精簡，投完前7局才81球，有續投本錢。
古林睿煬最終以93球投完8局，僅被敲出2支安打，另有4次三振、沒有保送，有6個半局都投出三上三下，僅2度被攻佔過得點圈，徹底展現壓制力，最快球速來到155公里是個人本季次高，也收穫本季首勝，防禦率下降到1.42。
獅隊唯一得分在3局下林子豪敲安、林安可觸身球，1出局、一二壘有人，之後投手犯規跟暴投連續出現，讓林子豪跑回寶貴分數；接替古林的邱浩鈞也在9局上投出三上三下，包含2次三振，沒讓球迷失望。
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