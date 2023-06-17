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中職／大支開唱又開球 挺獅隊奪季冠拚總冠

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「台南400獅在棒」主題日，今天特地邀請台南400主題曲「慢慢變臺南」主唱人大支擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400獅在棒」主題日，今天特地邀請台南400主題曲「慢慢變臺南」主唱人大支擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫站上投手丘？不是，是長得很像的台灣饒舌歌手「大支」今天應邀擔任開球嘉賓，炒熱「台南400獅在棒」主題日氣氛，今天雖是補班補課日，台南棒球場仍不少球迷熱情與會。

統一獅隊結合「台南400」主題日，今天開球特地邀請台南400主題曲「慢慢變臺南」主唱人大支擔任嘉賓，他也是台南在地音樂人，這首歌與謝銘祐共同合作，重新改變「行」和「台南」。

大支表示：「其實自己寫了好幾首關於台南的歌曲，為何選擇台南當作這一次主題曲，主要是歌曲中寫了許多和大家互動的詞，尤其『膩』有我愛你和台南人講話的口音，很特別的呈現，希望大家會喜歡。」

大支今天連續帶來「慢慢變臺南」、「不聽」、「我可以」及「台灣SONG」四首歌曲，讓現場球迷聽得如癡如醉，近期適逢獅隊爭冠關鍵時刻，大支希望能為獅隊帶來好運，為台南市民再拚一個季冠軍，挺進季後賽，甚至直接晉級總冠軍戰。

統一獅總經理蘇泰安表示：「本周台南400主題日活動，很開心再次邀請大支來球場演唱及開球，能夠和在地音樂人合作也是獅隊一直努力的方向，期待透過職棒經營與在地的各行各業合作，也能夠讓更多在地台南人以挺統一獅感到榮耀，也齊心球隊在行銷活動能夠與台南市政府持續合作，服務台南市民及全台棒球迷。」

明日台南400獅在棒最後一天主題日活動，將邀請臺南400主題曲「慢慢變臺南」主唱及編曲謝銘祐老師及陳竹昇獻唱開球，歡迎支持統一獅全台球迷一起進場感受台南400活動魅力。

統一獅隊「台南400獅在棒」主題日，今天特地邀請台南400主題曲「慢慢變臺南」主唱人大支擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「台南400獅在棒」主題日，今天特地邀請台南400主題曲「慢慢變臺南」主唱人大支擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅 棒球 潘威倫

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