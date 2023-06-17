中職／余謙百局目標走一半 第6局卡卡等破關
中信兄弟隊余謙今年在一軍投了49局，不僅是目前隊上本土投手第一，距離個人目標也走了一半，第一個完整球季他想投滿百局，證明自己有所成長，但還有「6局症候群」關卡等待破解。
余謙生涯最多局數是前年一、二軍合計的46.1局，今年光一軍就超越，而且上半季還沒打完，他說：「在一軍投球感覺張力大一點，要一個人在投手丘，面對更強大的打者。」
100局是衡量先發投手的一項指標，余謙不諱言今年也此以為目標，「雖然是生涯第三年，但是一軍第一年，希望能夠穩穩地為球隊吃下局數，代表自己有成長了。」
余謙跟過去兩年不同之處，總教練彭政閔認為是在敢於跟捕手溝通，余謙自己則說：「今年比較勇敢，是在丟不好的時候，知道怎麼調整，不會像個孩子一樣，糾結在這一場，只要下一場不要出現同樣錯誤就好。」
余謙目前連續5場都投滿5局，但有3次都距離6局的優質先發門檻「差一點」，余謙說：「最近5局到6局比較容易有狀況，都是5.1、5.2局，想要能夠穩定投到6局以上。」
要如何改善余謙自己也有準備，那就是紀錄每天作息的個人筆記本，「我每天都會紀錄做了什麼，如果狀況好的話，就照著繼續維持。」像是按摩、喝茶等習慣，就是余謙保持的小撇步，有時還會特地找有駐唱歌手的餐廳吃飯，「因為我喜歡音樂，這是我調整心情的方式。」
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