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中職／「有吳哲源的感覺」恰總點名一亮眼新秀

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊盧孟揚。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊盧孟揚。圖／中信兄弟隊提供

未來之星邀請賽今天落幕，中信兄弟二軍雖無緣4強，但總教練彭政閔觀察自家農場，點名盧孟揚是現階段表現最好的新人「有吳哲源的感覺」，而且先發、中繼都可以。

19歲的盧孟揚去年選秀以第五指名加盟中信兄弟隊，春訓出賽4場防禦率0，但開季還是先從二軍出發，彭政閔表示，盧孟揚雖然是現階段最好新人，但畢竟年輕投手還沒經歷過職棒賽季，「一年要投80到120局，可能高中3年加起來都沒那麼多。」

盧孟揚可先發、可中繼的特點，讓彭政閔想到吳哲源，目前安排上還是在二軍先發為主，慢慢累積局數、強化身體素質，「如何幫助年輕球員有比較好局數的分配，這點比較重要。」

盧孟揚今年在二軍出賽9場，25局投球，防禦率2.52，6月4日繳出生涯首次6局優質先發，15日在未來之星交流賽對台南市成棒隊投4局失掉2分。

彭政閔 中信兄弟

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