U15亞洲盃女壘／中華隊擊退日本雪恥 勇奪首屆冠軍

第一屆U15亞洲盃女壘賽中華隊已經確定取得世界盃門票，今天在冠軍戰再度遇到強敵日本，中華隊在1局上就攻下3分奠定勝基，加上陳妙華後援守成，最終以3比2擊敗日本，順利奪冠。

2023年首屆U15亞洲盃女子壘球賽在南投埔里福興壘球場舉行，有中華隊、日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡及印度共7支球隊參賽，2支球隊取得10月在日本東京舉辦的U15世界盃女子壘球賽門票。中華隊在預賽取得5連勝，已經確定進軍世界盃。

中華隊昨天在預賽最後一場以0比3不敵日本隊，不過今天兩隊在冠軍戰再度碰頭，中華隊在1局上就靠著對方投手不穩展開攻勢，滿壘時接連出現四壞球保送、觸身球擠回2分，曾楷華再擊出高飛犧牲打攻下1分，中華隊取得3比0領先。日本隊則是在1局下靠著陽春全壘打追回1分。

此戰中華隊先發投手推出郭俐妤，壓制對方3局，到了4局下無人出局一、三壘有人時退場，由陳妙華接替登板，滿壘時她讓打者擊出投手方向滾地球形成雙殺，雖然之後再度面臨滿壘危機，被擊出三壘滾地球掉1分，不過也在本壘擋下分數，守住領先。

最後5局下陳妙華演出3上3下，中華隊以3比2險勝日本隊，奪下本屆賽事冠軍，陳妙華也獲得本次賽會最有價值球員。而上午的季軍戰菲律賓以10比0擊退韓國，由於世界盃的地主隊為日本隊，這次亞洲盃由冠軍中華隊、季軍菲律賓取得世界盃門票。