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PLG／富邦勇士完成3連霸 6/24封王遊行與球迷感恩會

中央社／ 台北17日電
富邦勇士三連霸，全體球員捧著金盃歡呼。記者陳正興／攝影 陳正興
富邦勇士三連霸，全體球員捧著金盃歡呼。記者陳正興／攝影 陳正興

台灣職籃P. LEAGUE+ 台北富邦勇士完成3連霸，球團今天宣布，6月24日將舉辦封王遊行，預計從台北市政府出發，當天下午也將舉辦球迷感恩會，邀請球迷一同共襄盛舉。

富邦勇士今年在PLG聯盟7戰4勝制總冠軍賽以4比2擊退例行賽龍頭新北國王，連3年登上王座，且3屆總冠軍賽分別遭遇不同對手，最終都仍克服考驗順利舉起金盃。

勇士去年完成2連霸就曾舉辦過封王遊行，和球迷分享奪冠喜悅，當時從台北市政府出發到主場台北和平籃球館，全程約6.3公里，也是台灣職籃史上首度冠軍遊行。

勇士今天宣布，將於6月24日舉辦「市府感謝儀式暨3連霸封王遊行」及「球迷感恩會」，而活動細節及相關資訊預計19日公告。

據了解，6月24日封王遊行將同樣從台北市政府出發，終點則改至台北文創文化廣場，也是球迷感恩會的舉辦地點。

富邦勇士 新北國王 PLG

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