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棒球／美國獨聯陽岱鋼敲本季第2轟 林子偉雙安表現

中央社／ 台北17日電
台灣旅外球員陽岱鋼。 記者陳正興／攝影
台灣旅外球員陽岱鋼。 記者陳正興／攝影

目前在美國獨立聯盟打拚的台灣好手陽岱鋼林子偉今天都有好表現，陽岱鋼睽違1個半月再度開轟，本季第2轟出爐，且有雙安表現；林子偉則是4打數也有2支安打演出。

陽岱鋼本季效力美國職棒獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers），今天先發打第8棒、擔任左外野手，2局下擊出游擊高飛球出局；4局下一、三壘有人時，敲出一壘安打送回1分；6局下擊出三壘滾地球出局，9局下轟出一發陽春全壘打。

總計陽岱鋼4打數敲出2支安打，包辦2打點、1得分，本季第2轟出爐，上次開轟已經是4月30日的事情，目前打擊率1成92。不過最終高點搖椅隊以6比8不敵南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）隊。

林子偉。圖／統一獅隊提供 陳宛晶
林子偉。圖／統一獅隊提供 陳宛晶

另外一場大西洋聯盟的賽事，長島鴨隊（LongIsland Ducks）的林子偉先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上擊出右外野飛球出局，3局上選到保送上壘，並靠著隊友安打跑回分數；4局上遭到三振，7局上二壘有人時，敲出一壘安打送回1分，之後還成功盜上二壘；9局下再敲出1支一壘安打。

總計林子偉4打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦1打點、1得分，目前打擊率達3成51。最終長島鴨隊以5比13敗給約克革命隊（York Revolution）。

林子偉 陽岱鋼

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