中職／俗女演員來開球 統一蔡永森被認證：真的太像

今日「台南400獅在棒」第二天活動，賽前特別邀請知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵及于子育擔任開球嘉賓，獅隊內野手陳重廷原本就被說很像劇中的角色蔡永森，如今更被于子育認證：「真的太像了。」

吳以涵在「俗女養成記」中飾演陳嘉玲的兒童時期，于子育則飾演陳嘉琳的媽媽，賽前由于子育帶來好聲音，現場演唱「孤味」主題曲及「小黃花」，兩人穿上主題球衣開出漂亮好球。

有趣的是，陳重廷在此劇上映時常被說像蔡永森，沒想到今天與演員相見歡，賽前指導投球時，于子育表示：「陳重廷真的太像蔡永森了，除了外表像、連聲音個性都很像，好妙的感覺。」

對於投球心得，于子育表示：「當初接獲球隊邀約心情充滿期待，尤其是回到自己很熟悉的台南這個城市，感覺很輕鬆，今天自己開球勉強及格，自己在旁邊練習時表現比較好，開球真的比演戲還難，但是一個很棒的體驗。」

吳以涵是首次來到台南棒球場，由於在學校時都接觸過樂樂棒球，因此對投球比較不陌生，開球結束後，也特地到看台一起享受棒球應援。