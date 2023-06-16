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中職／俗女演員來開球 統一蔡永森被認證：真的太像

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵及于子育（圖）擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵及于子育（圖）擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

今日「台南400獅在棒」第二天活動，賽前特別邀請知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵及于子育擔任開球嘉賓，獅隊內野手陳重廷原本就被說很像劇中的角色蔡永森，如今更被于子育認證：「真的太像了。」

吳以涵在「俗女養成記」中飾演陳嘉玲的兒童時期，于子育則飾演陳嘉琳的媽媽，賽前由于子育帶來好聲音，現場演唱「孤味」主題曲及「小黃花」，兩人穿上主題球衣開出漂亮好球。

有趣的是，陳重廷在此劇上映時常被說像蔡永森，沒想到今天與演員相見歡，賽前指導投球時，于子育表示：「陳重廷真的太像蔡永森了，除了外表像、連聲音個性都很像，好妙的感覺。」

對於投球心得，于子育表示：「當初接獲球隊邀約心情充滿期待，尤其是回到自己很熟悉的台南這個城市，感覺很輕鬆，今天自己開球勉強及格，自己在旁邊練習時表現比較好，開球真的比演戲還難，但是一個很棒的體驗。」

吳以涵是首次來到台南棒球場，由於在學校時都接觸過樂樂棒球，因此對投球比較不陌生，開球結束後，也特地到看台一起享受棒球應援。

吳以涵表示：「很開心能夠來到台南棒球場，尤其是遇到好久不見于子育前輩，真的很開心能夠一起完成開球任務，今天來到棒球場真得很好玩，也希望獅隊能夠拿下今晚賽事勝利，把好運帶給球隊。」

今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵（右）及于子育（左）擔任開球嘉賓，獅隊內野手陳重廷（中）被認證很像劇中的蔡永森。圖／統一獅隊提供
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵（右）及于子育（左）擔任開球嘉賓，獅隊內野手陳重廷（中）被認證很像劇中的蔡永森。圖／統一獅隊提供
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵（圖）及于子育擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵（圖）及于子育擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵（圖）及于子育擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
今日「台南400獅在棒」第二天活動，知名戲劇「俗女養成記」演員吳以涵（圖）及于子育擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

棒球 陳重廷

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