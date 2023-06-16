中職／瑞恩力阻！獅隊無法點燈 桃園象猿戰因雨延賽

桃園棒球場今天原訂6點30分開打的中信兄弟與樂天桃猿隊之戰，因雨勢過大，賽事確定無法舉行，將改至6月30日原場地、原時間再戰，這也代表統一獅隊今晚的點燈機會確定消失，被球迷口中的「瑞恩（Rain）」擋下。

猿象戰開賽前現場下起大雨，也立刻蓋起帆布，不過持續的大雨加上暫時不見好轉，聯盟也宣布，受到雨勢影響，場地狀況不佳延賽，本場賽事將延至6/30（五）18:35原場地樂天桃園棒球場進行補賽。

今天另一場賽事，獅隊在台南球場交手富邦悍將隊，位居龍頭的獅隊要點亮上半季封王魔術數字M9或M8，前提是桃園之戰一定要舉行，才有機會靠猿隊輸或和，加上自己努力點亮燈號，但如今前提已經消滅，確定今晚不會亮燈。