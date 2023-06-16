中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

中華職棒明星賽網路票選階段截止，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇暫以24萬7952票衝上第一，但他更驚訝的是自己全壘打大賽票選排進前8，在球迷厚愛下要跟其他巨砲一拚，江坤宇說：「我沒什麼力量…」

2023中華職棒明星賽的網路票選已經於15日23點59分截止，江坤宇目前票數暫居第一，不過還要加計通訊投票、雜誌選票，人氣王究竟是誰？要等19日記者會才會正式公布，王威晨目前23萬3343票也不算落後太多。

看到自己獲得網路上高人氣票數，江坤宇表示：「要感謝球迷。」江坤宇在游擊防區的守備有目共睹，他也認為或許是如此受到球迷青睞的原因，美技守備更因而享有「柯基跳」的專屬名稱，江坤宇說：「因為我短短的。」

但說到驚訝，江坤宇說：「看到我入選全壘打大賽比較驚訝。」他自認練習很少打出牆，今年球季也還沒開轟，「我沒什麼力量，跟那些巨砲比，我是安打型的。」既然被選上，「就打看看，也沒有打過，目標有（轟）出去就好。」