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中職／泰樂期末考有望延期 恰總：爭冠期調動增變數

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟洋投泰樂期末考合約到月底。（中信兄弟提供）
中信兄弟洋投泰樂期末考合約到月底。（中信兄弟提供）

中信兄弟隊泰樂的期末考可能會延期，考量到金安、福來喜表現都很穩定，總教練彭政閔打算跟球團爭取將合約期限多延一個月，就怕為了測試而調動投手，在上半季戰績接近下反而產生未知數。

泰樂的合約本來到6月底結束，因此考慮讓他升上一軍先發測試，然而金安最近兩場先發11.2局僅掉1分，福來喜跟投手配合也穩定，因此彭政閔希望跟球團爭取，讓泰樂的合約延續到下半季，「看有沒有辦法多一個月，要看經紀人跟公司談得如何。」

兄弟一軍現有金安、福來喜、德保拉三位洋將滿額，如果下二軍要等15天才能回歸，彭政閔表示：「如果因為測試而有這個調動，會有很多未知數，比較不明智的做法，大家狀況都不錯的話，真的很難抉擇。」

也因此昨天雖然泰樂到一軍練習，但彭政閔決定暫時還是先讓他留在二軍，不急著在這周讓他先發，這周先發輪值維持正常調度。

兄弟上半季剩下11場比賽，目前一波4連勝、7連不敗讓他們以23勝23敗3和的戰績衝上第三，彭政閔表示，現階段球隊投、打、守、跑都滿穩定，前面對味全龍隊系列賽雖然吞下3連敗，但看得出來打擊掌握度都很扎實，「就看什麼時候把球打到沒人守備的地方，多虧球員一直不放棄、很努力保持自己狀態。」

彭政閔 福來喜 中信兄弟

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