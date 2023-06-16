中職／與肯特不同類型 新猿投道博格有三優勢

樂天桃猿隊確定簽下新洋投道博格（Jake Dahlberg），預計下周抵台，左投、控球、看管跑者是三大優勢，雖然看似富邦悍將隊肯特相似，不過總教練曾豪駒指出，兩人是不同類型投手。

猿隊威達爾與韓職球隊簽約，昨天投完在中職最後一場，而猿隊也在今天公布補強人選，道博格過去在小聯盟是高三振型投手，本季在獨立聯盟芝加哥狗隊，6場先發2勝3敗，防禦率高達6.16，30.2局被敲出42支安打，另有30次三振、10次四壞保送。

在3名洋投候選名單中選擇了道博格，曾豪駒表示，第一個原因是左投，另外也考慮到他的控制力，還有就是對跑者看管的能力，「他的動作不大，在中職有時動作大一點，跑者就有機會。」

曾豪駒也強調，這是從影片上看到的資訊，實際情況還是要等來了才知道，由於工作簽證關係，預計下周抵達，由於近期都有保持出賽，屆時預計先安排二軍出賽確認狀態即可。