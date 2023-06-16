快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／與肯特不同類型 新猿投道博格有三優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃猿隊新洋將道博格。 擷圖自Richmond Flying Squirrels推特
桃猿隊新洋將道博格。 擷圖自Richmond Flying Squirrels推特

樂天桃猿隊確定簽下新洋投道博格（Jake Dahlberg），預計下周抵台，左投、控球、看管跑者是三大優勢，雖然看似富邦悍將隊肯特相似，不過總教練曾豪駒指出，兩人是不同類型投手。

猿隊威達爾與韓職球隊簽約，昨天投完在中職最後一場，而猿隊也在今天公布補強人選，道博格過去在小聯盟是高三振型投手，本季在獨立聯盟芝加哥狗隊，6場先發2勝3敗，防禦率高達6.16，30.2局被敲出42支安打，另有30次三振、10次四壞保送。

在3名洋投候選名單中選擇了道博格，曾豪駒表示，第一個原因是左投，另外也考慮到他的控制力，還有就是對跑者看管的能力，「他的動作不大，在中職有時動作大一點，跑者就有機會。」

曾豪駒也強調，這是從影片上看到的資訊，實際情況還是要等來了才知道，由於工作簽證關係，預計下周抵達，由於近期都有保持出賽，屆時預計先安排二軍出賽確認狀態即可。

曾豪駒 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／追平安、超前安都是李宗賢 丘總點名肯特只有1點不好

中職／被加入「問天」群組 肯特：大家會輪流吧？

中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

中職／如果羅力投到欲罷不能 肯特笑了：交給教練決定

相關新聞

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

中華職棒明星賽網路票選階段截止，中信兄弟隊「小可愛」江坤宇暫以24萬7952票衝上第一，但他更驚訝的是自己全壘打大賽票選...

中職／泰樂期末考有望延期 恰總：爭冠期調動增變數

中信兄弟隊泰樂的期末考可能會延期，考量到金安、福來喜表現都很穩定，總教練彭政閔打算跟球團爭取將合約期限多延一個月，就怕為...

中職／與肯特不同類型 新猿投道博格有三優勢

樂天桃猿隊確定簽下新洋投道博格（Jake Dahlberg），預計下周抵台，左投、控球、看管跑者是三大優勢，雖然看似富邦...

日職／曾2度奪澤村賞 廣島名投北別府學離世享年65歲

外號「精密機械」的廣島隊名將北別府學離世，享年65歲。他職棒生涯效力廣島19季累積213勝，曾在1982、1986年奪下澤村賞，是日本職棒名球會成員。 北別府學是廣島隊史代表球星之一，他1976

日職／西武獅一軍墊底 吳念庭二軍單場猛敲3長打

西武獅隊本季24勝36敗1和，在太平洋聯盟敬陪末座。旅日好手吳念庭持續在西武獅二軍出賽，今天面對養樂多隊狂敲3支長打，還選到1次保送，賽後打擊率0.330、攻擊指數0.958。 吳念庭今擔任第3

中職／賽前須公告可出賽名單 楊清瓏：規定已行使多年

行政院消費者保護處今天宣布，教育部已公告單一場次運動票券新制，賽前業者須公告「可出賽名單」。對此，中華職棒秘書長楊清瓏回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦