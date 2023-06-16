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日職／曾2度奪澤村賞 廣島名投北別府學離世享年65歲

聯合新聞網／ 綜合報導
北別府學。 截圖自推特
北別府學。 截圖自推特

外號「精密機械」的廣島隊名將北別府學離世，享年65歲。他職棒生涯效力廣島19季累積213勝，曾在1982、1986年奪下澤村賞，是日本職棒名球會成員。

北別府學是廣島隊史代表球星之一，他1976年進入職棒，以精準控球聞名，幫助廣島在1979、80、84年三度奪冠。他在1982年先發35場19次完封，戰績20勝8敗，防禦率2.43，奪下生涯首個澤村賞。1986年他繳出17次完封、防禦率2.43成績，再度拿到澤村賞。

北別府學1994年引退，並於2012年入選日本棒球名人堂「野球殿堂博物館」，退休後主要擔任球評，2020年罹患白血病，這幾年都在和疾病對抗。

球團將在今天(16日)面對西武的比賽進行哀悼活動。

日職廣島隊名投北別府學病逝 享壽65歲

1980年代到90年代初期叱吒日本職棒的廣島東洋鯉魚隊巨投北別府學今天在廣島市的醫院病逝，享壽65歲。

日本放送協會（NHK）報導，北別府學出生於鹿兒島縣，就讀宮崎縣立都城農業高校，1975年以選秀第一指名加入廣島東洋鯉魚隊。

北別府學因控球精準而有「精密機械」之稱。入隊的第3年起，他連續11季取得雙位數勝投，幫球隊拿下5次聯盟冠軍，領導廣島隊邁入黃金時期。北別府學效力廣島鯉魚隊19年，生涯通算213勝141敗，防禦率3.67，他是廣島累積最多勝投手，也是隊史首位達標200勝的投手。

北別府學於1994年以37歲之齡宣布引退後擔任投手教練與棒球解說員，並在2012年因對日本職棒界的發展貢獻，被選入日本棒球名人堂。

北別府學2020年1月宣布被診斷罹患「成人T細胞白血病」（ATL），隨後入院治療。他當時曾在個人部落格表示「康復後會以解說員的身分，見證鯉魚隊拿下日本第一」。

相關人士表示，北別府學下午在廣島市的醫院病逝。廣島鯉魚隊晚間在馬自達Zoom-Zoom廣島球場對決埼玉西武獅的比賽將降半旗，監督、教練與選手均配戴喪章致哀。（中央社）

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