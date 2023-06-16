籃球／Be Heroes經典賽7月登場 中華、世大運男籃內戰

2023 Be Heroes籃球經典賽將於7月1日在彰化體育館舉行，今年賽事將邀請到中華培訓隊以及世大運代表隊進行「英雄內戰」，在今天記者會上也邀請到阿巴西、李啟瑋、吳永盛、張鎮衙、游艾喆、邱子軒等人為比賽造勢。

今年暑假中華男籃賽事不斷，除了7月份將有世大運外，9月份亞運也將在杭州登場，而兩支代表隊成員也都在近日組成，其中中華培訓隊更已經在前幾日進行球員報到，並將在19日舉行集訓媒體日。

而搶先在世大運與亞運之前，兩支代表隊也將先在2023 Be Heroes籃球經典賽碰頭，其中明星藍隊將由旅外好手劉錚領軍，隊友包含了陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、吳永盛、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啟瑋、王皓吉與阿提諾，至於明星白隊則有游艾喆、張鎮衙、林正、呂威霆、邱子軒、蘇文儒、林俊吉、朱雲豪、劉丞勳、蔡宸綱、韓杰諭、高錦瑋。

中華培訓隊教練桑茂森就表示，這將是培訓隊開訓後首場賽事，希望可以在經典賽就把集訓內容表現出來，拿出球隊的體系應戰。

至於年輕的世大運代表隊，教練劉孟竹則表示，經典賽對於陣中年輕球員來說將是個「越級打怪」的好機會，也希望球員能夠藉此從學長身上學到經驗，為接下來的世大運備戰做足準備。

今年Be Heroes籃球經典賽將在彰化體育館舉行，賽事將於7月1日下午2點半開打，即日起開始售票，對於將回到夢想家過去主場出賽，吳永盛也表示，已經一陣子沒有回彰化，很期待看到體育館的新樣貌，也期待球迷能夠塞爆球場。