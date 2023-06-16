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MiLB／鄭宗哲單場4安生涯第3次 打擊率飆升3成21

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲生涯第3次單場敲出4支安打。 聯合報系資料照
鄭宗哲生涯第3次單場敲出4支安打。 聯合報系資料照

前一場打擊繳白卷，海盜隊高階1A台將鄭宗哲中斷連6場敲安後，今天立刻補回來，面對紅襪隊高階1A，5打數4安打，打擊率又上升到3成21，球隊最終在延長賽10局以6：5贏球。

鄭宗哲今天擔任先發第2棒、游擊手，1局上首打席就敲出安打，4局上敲安後更跑回球隊第1分，5局上球隊追平後，鄭宗哲敲出二壘打，不過未能追加分數，7局上鄭宗哲連4打席敲安，海盜隊也在該局再次追平1分落後。

直到9局上，鄭宗哲才敲出投手方向滾地球，中斷連續打席敲安，不過全場5打數4安打，包括1支二壘安打，累計62支安打、42分得分、打擊率3成21都是全隊最佳，在所屬的大西洋聯盟打擊榜暫居第二。

這是鄭宗哲生涯第3次單場敲出4支安打，前兩年在新人聯盟、1A各有1次，今年挑戰更高一階不見適應問題，賽季還打到一半，8轟、8支三壘打已經寫下生涯新高。

鄭宗哲 海盜

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