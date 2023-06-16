棒球／上屆亞運不敵中華隊衝擊大 南韓將派員來台情蒐
杭州亞運將在9月登場，南韓棒球隊曾在2018年雅加達亞運預賽輸過中華隊，本屆他們提高警戒，近日更派員來台情蒐。
對南韓來說，亞運棒球項目沒拿金牌就是失敗，上屆由韓職明星球員組成的南韓隊，意外以1：2不敵由業餘為主的中華隊。《體育首爾》昨撰文指出，雖然之後的比賽都拿下勝利，順利奪金，但首場比賽的失利帶來巨大衝擊。
該報導指出，南韓戰力強化委員會將派員來台，調查亞運代表隊的實力。
該報導還提到，不只要關注台灣及日本，也不能輕忽中國隊，「日本和台灣是難纏的隊伍，但也必須對中國做準備，全力以赴。從經典賽看到，力量、速度、及投手實力都已提高。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言