棒球／上屆亞運不敵中華隊衝擊大 南韓將派員來台情蒐

杭州亞運將在9月登場，南韓棒球隊曾在2018年雅加達亞運預賽輸過中華隊，本屆他們提高警戒，近日更派員來台情蒐。

對南韓來說，亞運棒球項目沒拿金牌就是失敗，上屆由韓職明星球員組成的南韓隊，意外以1：2不敵由業餘為主的中華隊。《體育首爾》昨撰文指出，雖然之後的比賽都拿下勝利，順利奪金，但首場比賽的失利帶來巨大衝擊。

該報導指出，南韓戰力強化委員會將派員來台，調查亞運代表隊的實力。

該報導還提到，不只要關注台灣及日本，也不能輕忽中國隊，「日本和台灣是難纏的隊伍，但也必須對中國做準備，全力以赴。從經典賽看到，力量、速度、及投手實力都已提高。」