中職／葉君璋本來不知領軍300勝 拿到紀念球笑得超開心
味全龍隊今天在桃園球場以8：1擊敗樂天桃猿隊，上半季排名獨居第2，龍隊總教練葉君璋賽後笑嘻嘻拿著勝利球，收下領軍第300勝，他說：「沒什麼感覺，本來不知拿到300勝，很開心。」
葉君璋歷經義大犀牛、富邦悍將、龍隊7個球季，成為中職開打34年來第4位領軍第300勝的教頭，前3人是洪一中991勝、徐生明610勝（加上台灣大聯盟715勝）、謝長亨339勝。
劉基鴻今天5打數2安打、攻下5分打點，2局上滿貫砲打垮猿隊洋投威達爾，他本來也不知道葉總領軍300勝到手，看到隊友特別留下勝利球，還問：「怎麼了？」
劉基鴻表示，一軍生涯3年很感謝葉總的信任，不管打擊好壞都被相信，心靈、技術上都很謝謝他。
葉君璋指出，劉基鴻開季打得不錯，生涯第3年出現低潮很正常，狀況不好時都有安打表現，確實不容易，「希望他在今天開轟後，能把狀況調回來，再創高峰。」
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