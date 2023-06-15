中職／劉基鴻滿貫砲屠猿 「讓威達爾知道這裡還是台灣」

味全龍隊三壘手劉基鴻今天前兩打席重創威達爾，從他的手中揮出兩支安打，攻下5分打點，尤其2局上左外野滿貫砲拉開比數差距，成為龍隊8：1擊敗樂天桃猿隊的最大功臣，劉基鴻賽後笑說：「讓他知道這裡還是台灣。」

威達爾投完中職本季最後一戰，明天將飛到南韓向斗山熊隊報到，離台前最後一戰投4局失6分吞敗，劉基鴻對他造成重傷害。

這是這是劉基鴻繼5月10日在天母球場砲轟猿隊洋投雷法後，最近一個多月首轟紀錄，本季累積8支全壘打，獨居全聯盟第3。

劉基鴻表示，這個月打擊有點狀況，不是打得太好，這支全壘打感覺很爽，下雨天無法控制，但專注對決、把球打得強勁，「2局上有咬到球心，唯一擔心是全壘打變成界外。」

威達爾告別秀慘敗，明天就要離開中職戰場，劉基鴻說：「想辦法讓他有好的回憶。」