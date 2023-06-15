中職／葉君璋領軍300勝史上第4人 洪一中991勝遙遙領先

味全龍隊今天在桃園球場以8：1擊敗樂天桃猿隊，不但上半季排名獨居第2，總教練葉君璋也成為中職史上第4位領軍300勝的教頭。

龍隊戰績24勝3和23敗，落後統一獅隊的勝差縮至3場，猿隊23勝1和25敗，無法重返5成勝率，排名仍居第4，主場掉到9勝1和14敗。

葉君璋從2015年起展開總教練生涯，歷經義大犀牛、富邦悍將、龍隊，今年季前累積276勝，領軍第7季、第662場比賽奪下第300勝，其中2016年率領犀牛奪下總冠軍。