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中職／葉君璋領軍300勝史上第4人 洪一中991勝遙遙領先

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋領軍300勝，中職史上排名第4。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋領軍300勝，中職史上排名第4。記者陳正興／攝影

味全龍隊今天在桃園球場以8：1擊敗樂天桃猿隊，不但上半季排名獨居第2，總教練葉君璋也成為中職史上第4位領軍300勝的教頭。

龍隊戰績24勝3和23敗，落後統一獅隊的勝差縮至3場，猿隊23勝1和25敗，無法重返5成勝率，排名仍居第4，主場掉到9勝1和14敗。

葉君璋從2015年起展開總教練生涯，歷經義大犀牛、富邦悍將、龍隊，今年季前累積276勝，領軍第7季、第662場比賽奪下第300勝，其中2016年率領犀牛奪下總冠軍。

中職史上最多勝教頭是洪一中991勝，目前擔任台鋼雄鷹隊總教練，未來還有推進紀錄的機會，徐生明610勝居次（加上台灣大聯盟715勝），謝長亨339勝排名第3。

味全龍隊總教練葉君璋領軍第300勝到手。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋領軍第300勝到手。記者陳正興／攝影

中職 葉君璋 樂天桃猿

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